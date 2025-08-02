https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html

ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново

ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025

ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново

ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:03:00+03:00

2025-08-02T13:03:00+03:00

2025-08-02T23:29:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротор".Ранее в субботу Минобороны России сообщило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск."Вооруженное формирование Украины использовали уже подбитую технику, натовскую и американскую, для перекрытия дороги к центральному входу к населенному пункту Александро-Калиново. Наша артиллерия подбила эту технику, и они ее просто отбуксировали, вот этот центральный вход - все заминировали",- сказал "Ротор".По его словам, боевики ВСУ постарались внешне привести подбитую технику в рабочий вид для того, чтобы заманить штурмовые группы ВС РФ, предварительно заминировав и ее.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново, положение ВСУ там ухудшается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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"Ротер" о использовании подбитой техники НАТО ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР. Это сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротер". 2025-08-02T13:03 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато