https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html
ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново
ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново
ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:03:00+03:00
2025-08-02T13:03:00+03:00
2025-08-02T23:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротор".Ранее в субботу Минобороны России сообщило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск."Вооруженное формирование Украины использовали уже подбитую технику, натовскую и американскую, для перекрытия дороги к центральному входу к населенному пункту Александро-Калиново. Наша артиллерия подбила эту технику, и они ее просто отбуксировали, вот этот центральный вход - все заминировали",- сказал "Ротор".По его словам, боевики ВСУ постарались внешне привести подбитую технику в рабочий вид для того, чтобы заманить штурмовые группы ВС РФ, предварительно заминировав и ее.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново, положение ВСУ там ухудшается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Ротер" о использовании подбитой техники НАТО
ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение во время боев за Александро-Калиново в ДНР.
Это сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротер".
2025-08-02T13:03
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ использовали технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново
ВСУ использовали подбитую технику НАТО как заграждение в Александро-Калиново