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Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 02.08.2025

Подразделения "Север" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск