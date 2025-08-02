https://ria.ru/20250802/vsu-2032974682.html

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2025

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области 104 беспилотниками, погибли два мирных жителя, пять получили ранения, сообщил... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:08:00+03:00

2025-08-02T12:08:00+03:00

2025-08-02T12:08:00+03:00

происшествия

белгородская область

карабаново

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области 104 беспилотниками, погибли два мирных жителя, пять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об атаках, произошедших в регионе 1 августа. Атакам подверглись 47 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, сбиты и подавлены 45 дронов. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, два коммерческих объекта, магазин, объект водоснабжения, технологическое оборудование, четыре трактора и 16 транспортных средств. "В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново, Соболевка, Шелаево, а также хутор Рябики подверглись атакам 28 беспилотников, из которых 12 сбиты и подавлены. В районе посёлка Уразово вследствие атаки FPV-дрона погибли два мирных жителя. От детонации второго дрона ранена женщина", - написал Гладков. По его словам, в Белгородском районе совершены атаки 13 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, в Борисовском районе село Грузское атаковано 6 беспилотниками. Как уточнил губернатор, в Грайворонском округе выпущено 23 боеприпаса и нанесены удары 19 беспилотниками, в результате атак дронов ранены двое мирных жителей. По Краснояружскому району выпущено 28 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, уточнил глава области. "В Ракитянском районе сёла Бобрава и Борисполье атакованы 3 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Артельное, Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка совершены атаки 19 беспилотников, 16 из которых подавлены", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250801/vs--2032810689.html

https://ria.ru/20250802/donetsk-2032965556.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков