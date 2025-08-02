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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 02.08.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в посёлке Уразово Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:44:00+03:00

2025-08-02T11:44:00+03:00

2025-08-02T11:44:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в посёлке Уразово Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе в посёлке Уразово дроном ВСУ атакован коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время медики доставляют пострадавшую в больницу. Вследствие детонации в здании повреждена кровля, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250801/klass-2032774801.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины