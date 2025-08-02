https://ria.ru/20250802/vsu-2032950294.html
ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово
ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово
Боевики ВСУ, перемещаясь по Селидово (ДНР), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:39:00+03:00
2025-08-02T07:39:00+03:00
2025-08-02T07:39:00+03:00
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СЕЛИДОВО, 2 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ, перемещаясь по Селидово (ДНР), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта. "Эта трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года. Вошел отряд подразделения ВСУ. Стреляли всех подряд - где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка. И здесь находились еще ее двое племянников, которые приехали как раз в этот момент, когда вошли ВСУ", - сказал Яцюта. По его словам, в момент, когда боевики ВСУ постучались в один из домов, семья, жившая там, подумала, что в город вошла армия России, и открыла ворота. Он добавил, что ВСУ расстреляли семью, не выясняя личностей, похоронить семью удалось лишь к концу декабря 2024 года. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032496721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, селидово, вооруженные силы украины, происшествия
Теннис, Донецкая Народная Республика, Россия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово
Украинские боевики расстреляли семью, пока город был под оккупацией ВСУ