https://ria.ru/20250802/vsu-2032950294.html

ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово

ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово - РИА Новости, 02.08.2025

ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово

Боевики ВСУ, перемещаясь по Селидово (ДНР), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:39:00+03:00

2025-08-02T07:39:00+03:00

2025-08-02T07:39:00+03:00

теннис

донецкая народная республика

россия

селидово

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764931_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_62a20a24822e641a46b6447e4b9fe152.jpg

СЕЛИДОВО, 2 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ, перемещаясь по Селидово (ДНР), когда город находился под оккупацией ВСУ, расстреляли семью из четырех человек, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта. "Эта трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года. Вошел отряд подразделения ВСУ. Стреляли всех подряд - где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка. И здесь находились еще ее двое племянников, которые приехали как раз в этот момент, когда вошли ВСУ", - сказал Яцюта. По его словам, в момент, когда боевики ВСУ постучались в один из домов, семья, жившая там, подумала, что в город вошла армия России, и открыла ворота. Он добавил, что ВСУ расстреляли семью, не выясняя личностей, похоронить семью удалось лишь к концу декабря 2024 года. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032496721.html

https://ria.ru/20250731/yar-2032544032.html

донецкая народная республика

россия

селидово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, селидово, вооруженные силы украины, происшествия