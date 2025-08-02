https://ria.ru/20250802/vorobev-2032970083.html

Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих

Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих - РИА Новости, 02.08.2025

Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:07:00+03:00

2025-08-02T11:07:00+03:00

2025-08-02T11:07:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. На днях подразделению исполнился 31 год. С первого дня десантники принимают участие в специальной военной операции. Губернатор Московской области поблагодарил военнослужащих, вручил государственные и областные награды, а также пообщался с семьями погибших бойцов. "Ветераны, личный состав, товарищи офицеры – все, кто присутствуют сегодня в зале, поздравляю вас с Днем ВДВ. Наша легендарная бригада зарекомендовала себя в самых непростых операциях. Профессионализм, забота командиров, компетенции, которые сегодня войска осваивают, вызывают уважение. ВДВ раньше чаще всего ассоциировались с парашютами, сейчас же на линии боевого соприкосновения, в горячих точках речь идет об универсальных навыках, которыми должен владеть и командир, и рядовой боец. Сегодня у меня почетная миссия от нашего Верховного главнокомандующего - вручить заслуженные награды, к сожалению, в том числе посмертно", - сказал Воробьев. Он отметил, что региональные власти стараются оказывать максимальную поддержку, и дальше будут помогать бойцам. Орденов "За доблесть и мужество" удостоены бойцы, отличившиеся при выполнении боевых задач в зоне СВО. Московская область регулярно оказывает поддержку 45-й бригаде ВДВ - поставляет транспортные средства, квадрокоптеры, запчасти, средства связи, оптику, инструменты, обмундирование и многое другое. Отдельное внимание оказывается близким бойцов, а также комфортным условиям проживания в городе. Для этого обновляется и строится социальная инфраструктура. Губернатор совместно с военнослужащими, первым командиром 45-го полка (с 1994 по 2003 годы), гвардии полковником Виктором Колыгиным, депутатом Государственной Думы Бекханом Агаевым и руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольгой Ермаковой возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.

https://ria.ru/20250802/belousov-2032967868.html

https://ria.ru/20250723/den_vdv-1962219310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей воробьев, московская область (подмосковье), воздушно-десантные войска россии