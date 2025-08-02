Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области
Володин: усадьбу Шереметевых в Смоленской области восстановят до конца 2025 года
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Работы по восстановлению девяти объектов в бывшей усадьбе графов Шереметевых в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области планируется завершить до конца 2025 года, затем там откроется музей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что историко-культурный ансамбль включал в себя 21 объект, из которых 19 в различном состоянии дошли до наших дней. Часть из них была возведена по проекту архитектора Николая Бенуа, но к концу ХХ века усадебный комплекс полностью пришёл в упадок.
"Обсудив вопрос с местными жителями, краеведами, изучив историю села и усадьбы Шереметевых, решили восстановить объекты и наполнить их новым содержанием, дав вторую жизнь. В начале этого года был отреставрирован храм. Всего с 2024 года восстановлено 8 объектов историко-культурного наследия. Продолжаются работы ещё на 9, которые планируется завершить до конца года", - написал он в своем Telegram-канале.
"В воссозданном парке с вековыми деревьями, ротондами, двумя прудами, обустроенным пляжем, детской площадкой уже в октябре можно будет прогуляться и прекрасно провести время, встретив осеннюю пору, очей очарованье… В бывшем дворце графа планируется открыть музей. Кстати, восстанавливается не только здание, но и прилегающая территория с фонтаном", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что работы много и она в самом разгаре, однако, несмотря на это, восстановление объектов планируется завершить до конца 2025 года.
"В воссоздаваемом архитектурном комплексе усадьбы Шереметевых к январю 2026 года будет оборудована гостиница с кафе для путешественников", - заключил Володин.