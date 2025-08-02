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Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области - РИА Новости, 02.08.2025
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10:18 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/volodin-2032964780.html
Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области
Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области - РИА Новости, 02.08.2025
Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области
Работы по восстановлению девяти объектов в бывшей усадьбе графов Шереметевых в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области планируется завершить до... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:18:00+03:00
2025-08-02T10:18:00+03:00
смоленская область
вячеслав володин
госдума рф
феникс
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Работы по восстановлению девяти объектов в бывшей усадьбе графов Шереметевых в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области планируется завершить до конца 2025 года, затем там откроется музей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что историко-культурный ансамбль включал в себя 21 объект, из которых 19 в различном состоянии дошли до наших дней. Часть из них была возведена по проекту архитектора Николая Бенуа, но к концу ХХ века усадебный комплекс полностью пришёл в упадок. "Обсудив вопрос с местными жителями, краеведами, изучив историю села и усадьбы Шереметевых, решили восстановить объекты и наполнить их новым содержанием, дав вторую жизнь. В начале этого года был отреставрирован храм. Всего с 2024 года восстановлено 8 объектов историко-культурного наследия. Продолжаются работы ещё на 9, которые планируется завершить до конца года", - написал он в своем Telegram-канале. В восстановленных исторических зданиях разместился Технологический колледж — лицей-интернат "Феникс" - современный образовательный центр со всей необходимой инфраструктурой, отметил Володин. "В воссозданном парке с вековыми деревьями, ротондами, двумя прудами, обустроенным пляжем, детской площадкой уже в октябре можно будет прогуляться и прекрасно провести время, встретив осеннюю пору, очей очарованье… В бывшем дворце графа планируется открыть музей. Кстати, восстанавливается не только здание, но и прилегающая территория с фонтаном", - добавил председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что работы много и она в самом разгаре, однако, несмотря на это, восстановление объектов планируется завершить до конца 2025 года. "В воссоздаваемом архитектурном комплексе усадьбы Шереметевых к январю 2026 года будет оборудована гостиница с кафе для путешественников", - заключил Володин.
https://ria.ru/20250618/piter-2023719084.html
https://ria.ru/20250714/sheremetev-2028996966.html
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смоленская область, вячеслав володин, госдума рф, феникс
Смоленская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Феникс
Володин рассказал о восстановлении усадьбы Шереметевых в Смоленской области

Володин: усадьбу Шереметевых в Смоленской области восстановят до конца 2025 года

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Работы по восстановлению девяти объектов в бывшей усадьбе графов Шереметевых в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области планируется завершить до конца 2025 года, затем там откроется музей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что историко-культурный ансамбль включал в себя 21 объект, из которых 19 в различном состоянии дошли до наших дней. Часть из них была возведена по проекту архитектора Николая Бенуа, но к концу ХХ века усадебный комплекс полностью пришёл в упадок.
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"Обсудив вопрос с местными жителями, краеведами, изучив историю села и усадьбы Шереметевых, решили восстановить объекты и наполнить их новым содержанием, дав вторую жизнь. В начале этого года был отреставрирован храм. Всего с 2024 года восстановлено 8 объектов историко-культурного наследия. Продолжаются работы ещё на 9, которые планируется завершить до конца года", - написал он в своем Telegram-канале.
В восстановленных исторических зданиях разместился Технологический колледж — лицей-интернат "Феникс" - современный образовательный центр со всей необходимой инфраструктурой, отметил Володин.
"В воссозданном парке с вековыми деревьями, ротондами, двумя прудами, обустроенным пляжем, детской площадкой уже в октябре можно будет прогуляться и прекрасно провести время, встретив осеннюю пору, очей очарованье… В бывшем дворце графа планируется открыть музей. Кстати, восстанавливается не только здание, но и прилегающая территория с фонтаном", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что работы много и она в самом разгаре, однако, несмотря на это, восстановление объектов планируется завершить до конца 2025 года.
"В воссоздаваемом архитектурном комплексе усадьбы Шереметевых к январю 2026 года будет оборудована гостиница с кафе для путешественников", - заключил Володин.
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Смоленская областьВячеслав ВолодинГосдума РФФеникс
 
 
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