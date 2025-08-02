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Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2025
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:01:00+03:00
2025-08-02T09:01:00+03:00
2025-08-02T09:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. "Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи. "Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции", - заключил он.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником
Володин: десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства