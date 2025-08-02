https://ria.ru/20250802/volodin-2032955754.html

Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником

Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2025

Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:01:00+03:00

2025-08-02T09:01:00+03:00

2025-08-02T09:01:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963671849_0:79:2831:1671_1920x0_80_0_0_d7c27bf8c87a0ba2a16c9d5f002c8a5a.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. "Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи. "Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции", - заключил он.

https://ria.ru/20250726/fontan-2031603063.html

https://ria.ru/20250723/den_vdv-1962219310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф