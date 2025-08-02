Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/volodin-2032955754.html
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2025
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:01:00+03:00
2025-08-02T09:01:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963671849_0:79:2831:1671_1920x0_80_0_0_d7c27bf8c87a0ba2a16c9d5f002c8a5a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. "Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи. "Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции", - заключил он.
https://ria.ru/20250726/fontan-2031603063.html
https://ria.ru/20250723/den_vdv-1962219310.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963671849_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5adbc5909e1c99bf7d4ab012bd8f4c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил Воздушно-десантные войска с профессиональным праздником

Володин: десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВетераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Ветераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Ветераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства.
"Поздравляю личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны
26 июля, 13:00
По словам председателя ГД, десантники, верные присяге и воинскому долгу, решают самые сложные и ответственные задачи.
"Проявляя отвагу и мужество, вносят большой вклад в достижение целей специальной военной операции", - заключил он.
Десантник в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
День ВДВ-2025: когда и как отмечается, история и традиции праздника
23 июля, 20:31
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала