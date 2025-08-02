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Винницкий военкомат заявил, что людей на стадион согнали для медосмотра - РИА Новости, 02.08.2025
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11:56 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/voenkomat-2032973630.html
Винницкий военкомат заявил, что людей на стадион согнали для медосмотра
Винницкий военкомат заявил, что людей на стадион согнали для медосмотра - РИА Новости, 02.08.2025
Винницкий военкомат заявил, что людей на стадион согнали для медосмотра
Винницкий областной военкомат признал столкновения с гражданскими, пытавшимися проникнуть на местный стадион, куда согнали около сотни военнообязанных якобы для РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:56:00+03:00
2025-08-02T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал столкновения с гражданскими, пытавшимися проникнуть на местный стадион, куда согнали около сотни военнообязанных якобы для медосмотра, следует из заявления пресс-службы учреждения. Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщили, что женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители территориального центра комплектования (ТЦК) привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Позднее появилась информация о стихийном митинге против насильственной мобилизации, начавшемся у стадиона, и столкновениях протестующих с полицией. "Накануне, первого августа, на территории временного пункта сбора военнообязанных в городе Винница произошла привлекшая внимание общественности ситуация. Туда доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий. Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Винницкого областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В учреждении заявили, что действуют якобы исключительно в рамках законодательства Украины и призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм. О задержаниях и столкновениях с полицией военкомат не сообщил. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta соцсети (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html
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в мире, украина, винница, россия, дмитрий лубинец, facebook, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Винница, Россия, Дмитрий Лубинец, Facebook, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Винницкий военкомат заявил, что людей на стадион согнали для медосмотра

Винницкий военкомат заявил, что действует в рамках закона, и призвал к порядку

© Фото : соцсетиАкция протеста против ТЦК в Виннице
Акция протеста против ТЦК в Виннице - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал столкновения с гражданскими, пытавшимися проникнуть на местный стадион, куда согнали около сотни военнообязанных якобы для медосмотра, следует из заявления пресс-службы учреждения.
Ранее в ночь на субботу украинские СМИ сообщили, что женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители территориального центра комплектования (ТЦК) привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Позднее появилась информация о стихийном митинге против насильственной мобилизации, начавшемся у стадиона, и столкновениях протестующих с полицией.
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"Накануне, первого августа, на территории временного пункта сбора военнообязанных в городе Винница произошла привлекшая внимание общественности ситуация. Туда доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий. Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Винницкого областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В учреждении заявили, что действуют якобы исключительно в рамках законодательства Украины и призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.
О задержаниях и столкновениях с полицией военкомат не сообщил.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta соцсети (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаВинницаРоссияДмитрий ЛубинецFacebookВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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