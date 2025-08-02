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Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 02.08.2025
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту
Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:57:00+03:00
2025-08-02T17:57:00+03:00
2025-08-02T17:57:00+03:00
тамань (станица)
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темрюкский район
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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера", - говорится в сообщении.Кроме того, на этом участке работают 11 биотуалетов, добавили в оперштабе Кубани. По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 автомобилей, а время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал инфоцентра.
https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, крымский мост, общество
Тамань (станица), Краснодарский край, Темрюкский район, Крымский мост, Общество
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту
На подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае организовали выдачу воды