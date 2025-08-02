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Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 02.08.2025
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17:57 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/voda-2033014141.html
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 02.08.2025
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту
Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:57:00+03:00
2025-08-02T17:57:00+03:00
тамань (станица)
краснодарский край
темрюкский район
крымский мост
общество
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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. &quot;По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, на этом участке работают 11 биотуалетов, добавили в оперштабе Кубани. По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 автомобилей, а время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал инфоцентра.
https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html
тамань (станица)
краснодарский край
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тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, крымский мост, общество
Тамань (станица), Краснодарский край, Темрюкский район, Крымский мост, Общество
Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту

На подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае организовали выдачу воды

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«

"По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом участке работают 11 биотуалетов, добавили в оперштабе Кубани.
По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 автомобилей, а время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал инфоцентра.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Тамань (станица)Краснодарский крайТемрюкский районКрымский мостОбщество
 
 
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