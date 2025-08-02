https://ria.ru/20250802/voda-2033014141.html

Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту

Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту - РИА Новости, 02.08.2025

Волонтеры раздают воду автомобилистам в очереди к Крымскому мосту

Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:57:00+03:00

2025-08-02T17:57:00+03:00

2025-08-02T17:57:00+03:00

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

крымский мост

общество

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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Выдача бутилированной воды для автомобилистов организована в двух точках вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера", - говорится в сообщении.Кроме того, на этом участке работают 11 биотуалетов, добавили в оперштабе Кубани. По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 автомобилей, а время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал инфоцентра.

https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html

тамань (станица)

краснодарский край

темрюкский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамань (станица), краснодарский край, темрюкский район, крымский мост, общество