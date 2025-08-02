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"В воду лучше не лезть". Почему Ильин день отмечают неправильно

"В воду лучше не лезть". Почему Ильин день отмечают неправильно - РИА Новости, 02.08.2025

"В воду лучше не лезть". Почему Ильин день отмечают неправильно

Русская православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Илию. С праздником связано немало расхожих заблуждений, часто противоречивых. Например, одни... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:00:00+03:00

2025-08-02T08:00:00+03:00

2025-08-02T08:01:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Илию. С праздником связано немало расхожих заблуждений, часто противоречивых. Например, одни говорят, что в этот день ни в коем случае нельзя купаться. Другие, напротив, убеждены: окунуться не только можно, но и нужно. Как на самом деле отмечают торжество — в материале РИА Новости."Грозный святой"Это для славян он Илия. Настоящее же имя пророка звучит как Элийяху. И в переводе с древнееврейского означает "Яхве", или "Бог Мой". Оно наиболее точно характеризует святого — ревностного служителя веры и грозу правителей мира сего.Писание повествует, как однажды Илия публично обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Его жена — финикиянка Иезавель — установила в стране культ вавилонских богов Ваала и Иштар. Пророк предупредил правителя: если он и его народ и дальше погрязнут во грехе, то царство постигнет божья кара."Жив Господь Бог Израилев, пред Котором я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось — три долгих года продолжалась засуха.В другой раз пророк и вовсе убил собственными руками языческих жрецов, так истово он служил единому Богу. Правда, это все же исключительный случай. Илия больше запомнился добрыми делами — например, воскресил сына бедной вдовы, заступался перед властителями за врагов.Однако на Руси простые верующие все равно воспринимали Илию как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства славяне наделили его чертами своего самого могущественного бога — Перуна. Поэтому, к слову, пророку нередко приписывали власть над громом и молниями.В народе, поясняют фольклористы, переосмыслили эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия телесно вознесся на небеса на огненной колеснице. Отсюда и присказки типа: гремит гром — значит, "Пророк божий по небу едет".Церковь не одобряетНесмотря на это, православные нисколько не сомневаются: пророк божий все равно помогает людям. Историки отмечают, что почитание Илии на Руси значительно возросло после Смутного времени. В мае 1606-го раздался набат с колокольни Ивана Великого, призывающий народ восстать против самозванца Лжедмитрия.Вероятнее всего, зачинщиками были бояре. Однако народная молва приписала изгнание Гришки Отрепьева из столицы "святому громовержцу".Спустя всего пару десятилетий именно в Москве появился обычай идти крестным ходом на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места до древнейшего столичного храма в честь пророка — в районе Китай-города.Эта традиция живет до сих пор. Причем не только в златоглавой, но и во многих регионах. Впрочем, популярен Илья-пророк не только из-за этого.Ильинский храм есть почти в каждом городе. В честь святого называли города и села. Видимо, рассуждают священнослужители, ревностное отношение Илии к вере отозвалось в русских душах.Наряду с этим существует и сугубо народное чествование. В предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне, как правило, прекращали полевые работы. Очень боялись ненароком прогневать пророка — чего доброго, нашлет грозу или град. Чтобы этого не произошло, произносили особые заговоры. Церковь, правда, такое почитание порицала.Как и другой обычай — "братчины". Как правило, на них собиралась вся деревня. Праздничное угощение готовили исключительно мужчины. А завершали трапезу массовые гулянья: хороводы, песни и пляски.Рациональная мистикаС особым колоритом отмечают 2 августа и в наши дни. Только вот повод другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Днем памяти пророка случайное. Но отныне Илию именуют небесным покровителем "крылатой пехоты".Священники же призывают всех причастных к торжеству помнить об одном — во всем нужна мера. Как в шумных застольях и спиртном, так и в купании в фонтанах.С последним, кстати, связано одно любопытное предубеждение: мол, после Ильина дня ни в коем случае нельзя купаться. Подобное сегодня можно услышать даже от воцерковленных. А полтора века назад русский крестьянин еще бы добавил: "Иначе русалки утащат на дно!"Духовенство поясняет: это народное предание не имеет ничего общего с православием. Однако у него есть вполне рациональное объяснение. Дело в том, что в северных широтах в августе ночи становятся довольно холодными — реки и озера быстро остывают. В такую воду лучше не лезть, иначе можно подхватить простуду. Или еще хуже — начнутся судороги.Так что запрет вполне обоснованный. Просто со временем к нему добавилась доморощенная мистическая составляющая. Верующим от такого "язычества" лучше держаться подальше — как это делал пророк Илия.

https://ria.ru/20250715/bitva-2029024098.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение