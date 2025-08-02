"В воду лучше не лезть". Почему Ильин день отмечают неправильно
Православные отмечают день памяти пророка Илии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники празднования 86-й годовщины со дня образования ВДВ в Москве
Участники празднования 86-й годовщины со дня образования ВДВ в Москве
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Илию. С праздником связано немало расхожих заблуждений, часто противоречивых. Например, одни говорят, что в этот день ни в коем случае нельзя купаться. Другие, напротив, убеждены: окунуться не только можно, но и нужно. Как на самом деле отмечают торжество — в материале РИА Новости.
"Грозный святой"
Это для славян он Илия. Настоящее же имя пророка звучит как Элийяху. И в переводе с древнееврейского означает "Яхве", или "Бог Мой". Оно наиболее точно характеризует святого — ревностного служителя веры и грозу правителей мира сего.
Писание повествует, как однажды Илия публично обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Его жена — финикиянка Иезавель — установила в стране культ вавилонских богов Ваала и Иштар. Пророк предупредил правителя: если он и его народ и дальше погрязнут во грехе, то царство постигнет божья кара.
"Жив Господь Бог Израилев, пред Котором я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось — три долгих года продолжалась засуха.
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкИкона "Восхождение Ильи Пророка". Икона Псковской школы. XIV-XV века. Репродукция. Государственный Исторический музей
Икона "Восхождение Ильи Пророка". Икона Псковской школы. XIV-XV века. Репродукция. Государственный Исторический музей
В другой раз пророк и вовсе убил собственными руками языческих жрецов, так истово он служил единому Богу. Правда, это все же исключительный случай. Илия больше запомнился добрыми делами — например, воскресил сына бедной вдовы, заступался перед властителями за врагов.
Однако на Руси простые верующие все равно воспринимали Илию как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства славяне наделили его чертами своего самого могущественного бога — Перуна. Поэтому, к слову, пророку нередко приписывали власть над громом и молниями.
В народе, поясняют фольклористы, переосмыслили эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия телесно вознесся на небеса на огненной колеснице. Отсюда и присказки типа: гремит гром — значит, "Пророк божий по небу едет".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвященнослужители и военнослужащие во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии
Священнослужители и военнослужащие во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии
Церковь не одобряет
Несмотря на это, православные нисколько не сомневаются: пророк божий все равно помогает людям. Историки отмечают, что почитание Илии на Руси значительно возросло после Смутного времени. В мае 1606-го раздался набат с колокольни Ивана Великого, призывающий народ восстать против самозванца Лжедмитрия.
Вероятнее всего, зачинщиками были бояре. Однако народная молва приписала изгнание Гришки Отрепьева из столицы "святому громовержцу".
Спустя всего пару десятилетий именно в Москве появился обычай идти крестным ходом на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места до древнейшего столичного храма в честь пророка — в районе Китай-города.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Эта традиция живет до сих пор. Причем не только в златоглавой, но и во многих регионах. Впрочем, популярен Илья-пророк не только из-за этого.
Ильинский храм есть почти в каждом городе. В честь святого называли города и села. Видимо, рассуждают священнослужители, ревностное отношение Илии к вере отозвалось в русских душах.
Наряду с этим существует и сугубо народное чествование. В предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне, как правило, прекращали полевые работы. Очень боялись ненароком прогневать пророка — чего доброго, нашлет грозу или град. Чтобы этого не произошло, произносили особые заговоры. Церковь, правда, такое почитание порицала.
Как и другой обычай — "братчины". Как правило, на них собиралась вся деревня. Праздничное угощение готовили исключительно мужчины. А завершали трапезу массовые гулянья: хороводы, песни и пляски.
Празднование Дня ВДВ
Рациональная мистика
С особым колоритом отмечают 2 августа и в наши дни. Только вот повод другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Днем памяти пророка случайное. Но отныне Илию именуют небесным покровителем "крылатой пехоты".
Священники же призывают всех причастных к торжеству помнить об одном — во всем нужна мера. Как в шумных застольях и спиртном, так и в купании в фонтанах.
С последним, кстати, связано одно любопытное предубеждение: мол, после Ильина дня ни в коем случае нельзя купаться. Подобное сегодня можно услышать даже от воцерковленных. А полтора века назад русский крестьянин еще бы добавил: "Иначе русалки утащат на дно!"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Духовенство поясняет: это народное предание не имеет ничего общего с православием. Однако у него есть вполне рациональное объяснение. Дело в том, что в северных широтах в августе ночи становятся довольно холодными — реки и озера быстро остывают. В такую воду лучше не лезть, иначе можно подхватить простуду. Или еще хуже — начнутся судороги.
Так что запрет вполне обоснованный. Просто со временем к нему добавилась доморощенная мистическая составляющая. Верующим от такого "язычества" лучше держаться подальше — как это делал пророк Илия.
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