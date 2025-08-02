https://ria.ru/20250802/vitse-prezident-2032944224.html
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО - РИА Новости, 02.08.2025
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:58:00+03:00
2025-08-02T05:58:00+03:00
2025-08-02T05:58:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее. "Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?... Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты... Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - заявил Вэнс. Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ. Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.
https://ria.ru/20250712/amerikantsy-2028717179.html
https://ria.ru/20250105/tramp-1990870349.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591de1f80153bf1d3080b73d24335c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одержим темой НЛО
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast
рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее.
"Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?... Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты... Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - заявил Вэнс.
Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.