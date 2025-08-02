https://ria.ru/20250802/vitse-prezident-2032944224.html

Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО - РИА Новости, 02.08.2025

Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:58:00+03:00

2025-08-02T05:58:00+03:00

2025-08-02T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее. "Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?... Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты... Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - заявил Вэнс. Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ. Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.

https://ria.ru/20250712/amerikantsy-2028717179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша