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Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО - РИА Новости, 02.08.2025
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05:58 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vitse-prezident-2032944224.html
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО - РИА Новости, 02.08.2025
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:58:00+03:00
2025-08-02T05:58:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее. "Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?... Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты... Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - заявил Вэнс. Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ. Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.
https://ria.ru/20250712/amerikantsy-2028717179.html
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Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одержим темой НЛО

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте Ruthless Podcast рассказал о том, что он "одержим" темой НЛО и хочет воспользоваться парламентскими каникулами в августе, чтобы погрузиться в нее.
"Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?... Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты... Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - заявил Вэнс.
НЛО - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО
12 июля, 06:01
Вице-президент говорил о своем необычном "увлечении" с улыбкой, при этом неясно, шутил ли он или нет, о чем пишут и американские СМИ.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ, опубликованный в мае, показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.
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