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В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации - РИА Новости, 02.08.2025
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08:35 02.08.2025 (обновлено: 09:36 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации - РИА Новости, 02.08.2025
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации
В Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:35:00+03:00
2025-08-02T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных, пишет издание "Страна.ua"."В Виннице бунт против ТЦК, &lt;...&gt; на месте уже 11 машин полиции", — говорится в публикации.По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.Тем временем силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа. Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html
https://ria.ru/20250728/odessa-2031942298.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Протесты против насильственной мобилизации в Виннице
Протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов вспыхнул в Виннице, пишет украинское издание "Страна". В ночь на субботу СМИ сообщили, что люди штурмуют городской стадион, куда представители ТЦК согнали сотни военнообязанных.
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в мире, винница, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Винница, Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации

В Виннице ночью вспыхнул протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных, пишет издание "Страна.ua".
Виннице бунт против ТЦК, <...> на месте уже 11 машин полиции", — говорится в публикации.
Велосипед - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать
1 августа, 13:20
По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.
Тем временем силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа.
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Одессе во время силовой мобилизации побили сотрудницу полиции
28 июля, 14:36

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Главком ВСУ признал серьезные проблемы с мобилизацией на Украине
23 июля, 11:02
 
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