https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html

В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации

В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации - РИА Новости, 02.08.2025

В Виннице вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации

В Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:35:00+03:00

2025-08-02T08:35:00+03:00

2025-08-02T09:36:00+03:00

в мире

винница

украина

дмитрий лубинец

страна.ua

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032959141_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71a992b3547dab0a0addb2cde497d13d.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Виннице вспыхнул протест после попытки штурма стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных, пишет издание "Страна.ua"."В Виннице бунт против ТЦК, <...> на месте уже 11 машин полиции", — говорится в публикации.По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.Тем временем силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стражи порядка попытались разогнать стихийную демонстрацию, угрожая задержаниями за нарушение комендантского часа. Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

https://ria.ru/20250728/odessa-2031942298.html

https://ria.ru/20250723/glavkom-2030787873.html

винница

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты против насильственной мобилизации в Виннице Протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов вспыхнул в Виннице, пишет украинское издание "Страна". В ночь на субботу СМИ сообщили, что люди штурмуют городской стадион, куда представители ТЦК согнали сотни военнообязанных. 2025-08-02T08:35 true PT2M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, винница, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины