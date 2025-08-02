https://ria.ru/20250802/veteran-2032956087.html

Американский ветеран рассказал о влиянии Второй мировой войны

Американский ветеран рассказал о влиянии Второй мировой войны - РИА Новости, 02.08.2025

Американский ветеран рассказал о влиянии Второй мировой войны

Вторая мировая война научила понимать важность таких ценностей, как семья, здоровье и страна, и не отвлекаться на менее значимые вещи, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:07:00+03:00

2025-08-02T09:07:00+03:00

2025-08-02T09:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вторая мировая война научила понимать важность таких ценностей, как семья, здоровье и страна, и не отвлекаться на менее значимые вещи, сказал в интервью РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон, который в субботу отмечает 100-летний юбилей. "Конечно, война оказала на меня влияние. Главное, я понял, что на самом деле важно. Не нужно отвлекаться на обычные вещи, которые могу раздражать или приковывать внимание. Все это следует просто игнорировать. Что важно – это семья, здоровье и страна", - сказал Кон. Он отметил, что менее важные вещи не должны мешать людям. По его мнению, понимание этого ведет к осознанию того, что войны необходимы только в тех случаях, если кто-то реально угрожает твоей стране. В конце 1944 года 19-летний Кон принимал участие в Арденнской операции в Бельгии. В апреле 1945-го он был среди американских солдат, которые встретились с советскими войсками на реке Эльба в Германии. Размышляя о наступлении векового юбилея, ветеран признался, что в таком возрасте есть свои плюсы и минусы. "Наверное, я счастлив, что дожил до такого возраста. Но, честно говоря, был бы рад, если бы мне подольше оставалось 99. Как только вы достигаете отметки 100, вы становитесь диковинкой", - сказал он. В этой связи Кон признался, что, когда он появляется где-то с дочерью, люди расспрашивают о нем дочь, а не его самого. По словам ветерана, он скорбит о друзьях и близких, которые уже ушли в иной мир. "Самая большая потеря – смерть моей жены Паулы. После 72 лет совместной жизни это стало ужасным потрясением", - сказал он. Кон родился в 1925 году в германском городе Бреслау (ныне польский Вроцлав) в еврейской семье. Пришедшие к власти в 1933 году нацисты убили многих его родственников. Для того, чтобы спастись, его родители решили бежать в США. "Когда мама спросила меня: "Мы едем?", я сразу же ответил: "Да, едем!" - сказал он. По его словам, это решение было сложным, но в конце концов оно оказалось самым важным в жизни. "В Германии у меня было много друзей, я хорошо играл в футбольной команде. Там жили мои родственники, у меня был новый велосипед. Но я понимал, что нас не хотят видеть в этой стране, и потому был готов бросить все и уехать. Сейчас я понимаю, что это было самое важное, что я сделал. Тогда я дал правильный ответ, который, возможно, сохранил нам жизнь. Я до сих пор удивляюсь тому, каким умным ребенком я был", - сказал Кон. Спустя несколько лет после побега Кон вернулся в Германию американским солдатом, чтобы освободить некогда родную страну от нацистов. После войны он продолжил службу в армии и вышел в отставку в ранге полковника.

https://ria.ru/20250801/veteran-2032856426.html

https://ria.ru/20250720/frantsiya-2030290297.html

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в мире, германия, бельгия, вроцлав