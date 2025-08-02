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Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ

Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025

Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ

День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества и непоколебимой верности Родине. Голубые береты, развевающиеся флаги и неподдельные эмоции — в фотоленте... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:59:00+03:00

2025-08-02T15:59:00+03:00

2025-08-02T18:07:00+03:00

фото

воздушно-десантные войска россии

василий маргелов

россия

воронеж

мариуполь

праздники

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День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества и непоколебимой верности Родине. Голубые береты, развевающиеся флаги и неподдельные эмоции — в фотоленте РИА Новости.

россия

воронеж

мариуполь

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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