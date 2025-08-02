Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ
Каждый год День Воздушно-десантных войск отмечают тысячи ветеранов и молодых десантников по всей России.
Каждый год День Воздушно-десантных войск отмечают тысячи ветеранов и молодых десантников по всей России.
В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.
В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.
В этот день в 1930 году в рамках учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах для выполнения поставленной задачи.
В этот день в 1930 году в рамках учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах для выполнения поставленной задачи.
За проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус "гвардейские", а тысячи бойцов были удостоены почетных наград и звания Герой Советского Союза.
За проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус "гвардейские", а тысячи бойцов были удостоены почетных наград и звания Герой Советского Союза.
Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры ВДВ). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками — генерала Василия Маргелова.
Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры ВДВ). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками — генерала Василия Маргелова.
Второго августа десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах — голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.
Второго августа десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах — голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.
В честь Дня ВДВ наиболее отличившихся военнослужащих ежегодно награждают медалями, званиями и памятными подарками. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.
В честь Дня ВДВ наиболее отличившихся военнослужащих ежегодно награждают медалями, званиями и памятными подарками. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.
На фото: празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Мариуполе.
На фото: празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Мариуполе.