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Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
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15:59 02.08.2025 (обновлено: 18:07 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/vdv-2032998451.html
Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ
Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ
День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества и непоколебимой верности Родине. Голубые береты, развевающиеся флаги и неподдельные эмоции — в фотоленте... РИА Новости, 02.08.2025
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воздушно-десантные войска россии
василий маргелов
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воронеж
мариуполь
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День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества и непоколебимой верности Родине. Голубые береты, развевающиеся флаги и неподдельные эмоции — в фотоленте РИА Новости.
россия
воронеж
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фото, фото, воздушно-десантные войска россии, василий маргелов, россия, воронеж, мариуполь, праздники
Фото, Воздушно-десантные войска России, Василий Маргелов, Россия, Воронеж, Мариуполь, Праздники

Праздник "крылатой пехоты": как в России отметили День ВДВ

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День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества и непоколебимой верности Родине. Голубые береты, развевающиеся флаги и неподдельные эмоции — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Каждый год День Воздушно-десантных войск отмечают тысячи ветеранов и молодых десантников по всей России.

Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России

Каждый год День Воздушно-десантных войск отмечают тысячи ветеранов и молодых десантников по всей России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.

Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Краснодаре

В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

В этот день в 1930 году в рамках учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах для выполнения поставленной задачи.

Показательные выступления военнослужащих на праздновании Дня ВДВ на полигоне 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый в Омске

В этот день в 1930 году в рамках учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах для выполнения поставленной задачи.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

За проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус "гвардейские", а тысячи бойцов были удостоены почетных наград и звания Герой Советского Союза.

Мотопробег в рамках празднования 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Краснодаре

За проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус "гвардейские", а тысячи бойцов были удостоены почетных наград и звания Герой Советского Союза.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры ВДВ). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками — генерала Василия Маргелова.

Военнослужащие на праздновании 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России на Красной площади в Москве

Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры ВДВ). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками — генерала Василия Маргелова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Второго августа десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах — голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.

Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России

Второго августа десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах — голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

В честь Дня ВДВ наиболее отличившихся военнослужащих ежегодно награждают медалями, званиями и памятными подарками. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.

Мужчина ставит свечи в память о солдатах-срочниках, погибших 10 лет назад при обрушении казармы 242-го учебного центра подготовки в поселке Светлом, в Омске

В честь Дня ВДВ наиболее отличившихся военнослужащих ежегодно награждают медалями, званиями и памятными подарками. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанк

На фото: празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Мариуполе.

Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Мариуполе

На фото: празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в Мариуполе.

© РИА Новости / Александр Иванов
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8 из 8
 
ФотоВоздушно-десантные войска РоссииВасилий МаргеловРоссияВоронежМариупольПраздники
 
 
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