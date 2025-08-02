Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве
Ветераны-десантники в Парке Горького отмечают 95-ю годовщину основания ВДВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПразднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в ЦПКиО им. Горького. 2 августа 2025
Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в ЦПКиО им. Горького. 2 августа 2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости.
Ветераны "крылатой пехоты", одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом "Никто кроме нас!" ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений.
"Голубые береты" слушают патриотическую музыку на концерте возле центрального фонтана в парке. Музыкальные коллективы из разных регионов России, в частности из столицы Воздушно-десантных войск - Рязани, - своим выступлением создают атмосферу единства и сплоченности. Ветераны-десантники сопровождают празднование дня ВДВ криками "Ура!"
Сотрудники МВД и Росгвардии уточнили РИА Новости, что все мероприятия проходят в спокойной обстановке, без инцидентов.