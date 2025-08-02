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Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 02.08.2025
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14:18 02.08.2025 (обновлено: 16:03 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/vdv-2032986071.html
Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве
Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 02.08.2025
Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве
Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:18:00+03:00
2025-08-02T16:03:00+03:00
воздушно-десантные войска россии
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости. Ветераны "крылатой пехоты", одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом "Никто кроме нас!" ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений."Голубые береты" слушают патриотическую музыку на концерте возле центрального фонтана в парке. Музыкальные коллективы из разных регионов России, в частности из столицы Воздушно-десантных войск - Рязани, - своим выступлением создают атмосферу единства и сплоченности. Ветераны-десантники сопровождают празднование дня ВДВ криками "Ура!"Сотрудники МВД и Росгвардии уточнили РИА Новости, что все мероприятия проходят в спокойной обстановке, без инцидентов.
https://ria.ru/20250731/desantniki-2032652248.html
https://ria.ru/20250802/vdv-2032998451.html
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воздушно-десантные войска россии, общество
Воздушно-десантные войска России, Общество
Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

Ветераны-десантники в Парке Горького отмечают 95-ю годовщину основания ВДВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПразднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в ЦПКиО им. Горького. 2 августа 2025
Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в ЦПКиО им. Горького. 2 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Празднование 95-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в ЦПКиО им. Горького. 2 августа 2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости.
Ветераны "крылатой пехоты", одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом "Никто кроме нас!" ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений.
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Сотрудники МВД и Росгвардии уточнили РИА Новости, что все мероприятия проходят в спокойной обстановке, без инцидентов.
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