https://ria.ru/20250802/vdv-2032986071.html

Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 02.08.2025

Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:18:00+03:00

2025-08-02T14:18:00+03:00

2025-08-02T16:03:00+03:00

воздушно-десантные войска россии

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости. Ветераны "крылатой пехоты", одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом "Никто кроме нас!" ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений."Голубые береты" слушают патриотическую музыку на концерте возле центрального фонтана в парке. Музыкальные коллективы из разных регионов России, в частности из столицы Воздушно-десантных войск - Рязани, - своим выступлением создают атмосферу единства и сплоченности. Ветераны-десантники сопровождают празднование дня ВДВ криками "Ура!"Сотрудники МВД и Росгвардии уточнили РИА Новости, что все мероприятия проходят в спокойной обстановке, без инцидентов.

https://ria.ru/20250731/desantniki-2032652248.html

https://ria.ru/20250802/vdv-2032998451.html

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воздушно-десантные войска россии, общество