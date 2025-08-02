https://ria.ru/20250802/vdv-2032983342.html

Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ

Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025

Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:33:00+03:00

2025-08-02T13:33:00+03:00

2025-08-02T13:33:00+03:00

общество

россия

мария захарова

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой за "освобождение мира от нечисти". "С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня - по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!" - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250802/vdv-2032978458.html

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общество, россия, мария захарова, воздушно-десантные войска россии