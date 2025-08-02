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Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
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13:33 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vdv-2032983342.html
Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ
Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:33:00+03:00
2025-08-02T13:33:00+03:00
общество
россия
мария захарова
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой за "освобождение мира от нечисти". "С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня - по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!" - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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общество, россия, мария захарова, воздушно-десантные войска россии
Общество, Россия, Мария Захарова, Воздушно-десантные войска России
Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ

Захарова поблагодарила десантников на передовой за освобождение мира от нечисти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой за "освобождение мира от нечисти".
"С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня - по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!" - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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