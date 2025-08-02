https://ria.ru/20250802/vdv-2032978458.html

Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении

Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении - РИА Новости, 02.08.2025

Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении

Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:42:00+03:00

2025-08-02T12:42:00+03:00

2025-08-02T12:42:00+03:00

безопасность

курская область

россия

часов яр

михаил теплинский

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский. "Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики", - говорится в поздравлении Теплинского, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, где противник понес наиболее чувствительные потери. В частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области. По словам Теплинского, СВО радикально изменила и продолжает менять средства вооруженной борьбы и тактику действий в соответствии с ними. "С уверенностью говорю: в плане применения инновационных решений – будь то развертывание новых подразделений беспилотных систем или оснащение войск новым стрелковым оружием, ВДВ стараются идти в ногу со временем, а иногда и опережать его", - добавил командующий. При этом он отметил, что исход вооруженной борьбы в решающей степени определяется мужеством и подготовкой бойца - "побеждает тот, кто сильнее духом". Как подчеркнул Теплинский, за время СВО ВДВ пополнились огромным числом добровольцев, ранее уже отслуживших в десанте. За эти годы военнослужащие ВДВ получили порядка 100 тысяч госнаград, 99 из них стали Героями России. "И сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей Победы. За землю Русскую, за нашу Веру! Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами", - добавил Теплинский.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html

https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032500257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, часов яр, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины