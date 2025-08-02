Рейтинг@Mail.ru
Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vdv-2032978458.html
Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении
Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении - РИА Новости, 02.08.2025
Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении
Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:42:00+03:00
2025-08-02T12:42:00+03:00
безопасность
курская область
россия
часов яр
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219724_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_752d705b601b7aa0480aeac888d039c5.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский. "Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики", - говорится в поздравлении Теплинского, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, где противник понес наиболее чувствительные потери. В частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области. По словам Теплинского, СВО радикально изменила и продолжает менять средства вооруженной борьбы и тактику действий в соответствии с ними. "С уверенностью говорю: в плане применения инновационных решений – будь то развертывание новых подразделений беспилотных систем или оснащение войск новым стрелковым оружием, ВДВ стараются идти в ногу со временем, а иногда и опережать его", - добавил командующий. При этом он отметил, что исход вооруженной борьбы в решающей степени определяется мужеством и подготовкой бойца - "побеждает тот, кто сильнее духом". Как подчеркнул Теплинский, за время СВО ВДВ пополнились огромным числом добровольцев, ранее уже отслуживших в десанте. За эти годы военнослужащие ВДВ получили порядка 100 тысяч госнаград, 99 из них стали Героями России. "И сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей Победы. За землю Русскую, за нашу Веру! Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами", - добавил Теплинский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032500257.html
курская область
россия
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219724_166:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8303a5a1218e3ba943ddf2d3fbd89cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, часов яр, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Россия, Часов Яр, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении

Командующий ВДВ Теплинский сообщил о тяжелейших боях на Сумском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский.
"Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики", - говорится в поздравлении Теплинского, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он уточнил, что соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, где противник понес наиболее чувствительные потери. В частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области.
По словам Теплинского, СВО радикально изменила и продолжает менять средства вооруженной борьбы и тактику действий в соответствии с ними.
"С уверенностью говорю: в плане применения инновационных решений – будь то развертывание новых подразделений беспилотных систем или оснащение войск новым стрелковым оружием, ВДВ стараются идти в ногу со временем, а иногда и опережать его", - добавил командующий.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
1 августа, 14:34
При этом он отметил, что исход вооруженной борьбы в решающей степени определяется мужеством и подготовкой бойца - "побеждает тот, кто сильнее духом".
Как подчеркнул Теплинский, за время СВО ВДВ пополнились огромным числом добровольцев, ранее уже отслуживших в десанте. За эти годы военнослужащие ВДВ получили порядка 100 тысяч госнаград, 99 из них стали Героями России.
"И сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей Победы. За землю Русскую, за нашу Веру! Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами", - добавил Теплинский.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с личным составом ВСУ
31 июля, 05:54
 
БезопасностьКурская областьРоссияЧасов ЯрМихаил ТеплинскийВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала