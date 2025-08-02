Российские ВДВ ведут тяжелые бои на Сумском направлении
Командующий ВДВ Теплинский сообщил о тяжелейших боях на Сумском направлении
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие российских Воздушно-десантных войск ведут тяжелейшие бои на сумском направлении, наступают на запорожском и освободили Часов Яр в ДНР, сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский.
"Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики", - говорится в поздравлении Теплинского, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
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Он уточнил, что соединения ВДВ принимали участие в ожесточенных боях на наиболее важных направлениях, где противник понес наиболее чувствительные потери. В частности, на Николаево-Криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении в 2023 году, при уничтожении морпехов ВСУ в Крынках и при разгроме противника в Курской области.
По словам Теплинского, СВО радикально изменила и продолжает менять средства вооруженной борьбы и тактику действий в соответствии с ними.
"С уверенностью говорю: в плане применения инновационных решений – будь то развертывание новых подразделений беспилотных систем или оснащение войск новым стрелковым оружием, ВДВ стараются идти в ногу со временем, а иногда и опережать его", - добавил командующий.
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При этом он отметил, что исход вооруженной борьбы в решающей степени определяется мужеством и подготовкой бойца - "побеждает тот, кто сильнее духом".
Как подчеркнул Теплинский, за время СВО ВДВ пополнились огромным числом добровольцев, ранее уже отслуживших в десанте. За эти годы военнослужащие ВДВ получили порядка 100 тысяч госнаград, 99 из них стали Героями России.
"И сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей Победы. За землю Русскую, за нашу Веру! Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами", - добавил Теплинский.