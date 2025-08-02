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Патриарх Кирилл поздравил десантников с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
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11:26 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vdv-2032971956.html
Патриарх Кирилл поздравил десантников с Днем ВДВ
Патриарх Кирилл поздравил десантников с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2025
Патриарх Кирилл поздравил десантников с Днем ВДВ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, ветеранов, военнослужащих и... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:26:00+03:00
2025-08-02T11:26:00+03:00
безопасность
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 авг- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, ветеранов, военнослужащих и членов их семей с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, отметив, что ВДВ всегда выполняли самые сложные и ответственные задачи. "На протяжении всей своей истории воины-десантники являли пример беззаветного служения отечеству, образец доблести и отваги. Как подлинной элите Вооруженных сил ВДВ всегда доверяли наиболее сложные и ответственные задачи, требующие не только большого профессионализма, но и высоких нравственно-волевых качеств: мужества, силы духа, верности долгу и готовности к самопожертвованию", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что "крылатая пехота" с честью совершает свое служение в зоне проведения специальной военной операции. Предстоятель РПЦ отметил, что следуя многолетней традиции, десантники традиционно собираются на Красной площади, чтобы молитвенно почтить святого пророка Илию - небесного покровителя десантников.
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безопасность, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, русская православная церковь
Безопасность, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил десантников с Днем ВДВ

Патриарх Кирилл: ВДВ всегда выполняли самые сложные и ответственные задачи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлужащие Воздушно-десантных войск
Служащие Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Служащие Воздушно-десантных войск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, ветеранов, военнослужащих и членов их семей с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, отметив, что ВДВ всегда выполняли самые сложные и ответственные задачи.
"На протяжении всей своей истории воины-десантники являли пример беззаветного служения отечеству, образец доблести и отваги. Как подлинной элите Вооруженных сил ВДВ всегда доверяли наиболее сложные и ответственные задачи, требующие не только большого профессионализма, но и высоких нравственно-волевых качеств: мужества, силы духа, верности долгу и готовности к самопожертвованию", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что "крылатая пехота" с честью совершает свое служение в зоне проведения специальной военной операции.
Предстоятель РПЦ отметил, что следуя многолетней традиции, десантники традиционно собираются на Красной площади, чтобы молитвенно почтить святого пророка Илию - небесного покровителя десантников.
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БезопасностьМихаил ТеплинскийВоздушно-десантные войска РоссииРусская православная церковь
 
 
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