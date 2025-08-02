https://ria.ru/20250802/uragan-2033002250.html

Ураган повредил крыши шести домов в Ярославской области

Ураган повредил крыши шести домов в Ярославской области - РИА Новости, 02.08.2025

Ураган повредил крыши шести домов в Ярославской области

Ураган повредил крыши шести многоквартирных домов в Большом Селе в Ярославской области, сообщил глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:12:00+03:00

2025-08-02T16:12:00+03:00

2025-08-02T16:12:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Ураган повредил крыши шести многоквартирных домов в Большом Селе в Ярославской области, сообщил глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов. "Сегодня наш округ столкнулся с последствиями сильного ураганного ветра, который привел к повреждению кровли на шести многоквартирных домах в селе Большое Село. На данный момент сформированы ремонтные бригады, которые приступили к работам по восстановлению крыш", - написал Шутов в субботу в своем Telegram-канале. Он отметил, что параллельно ведутся работы по уборке поваленных деревьев, представляющих опасность для жителей. "Прикладываем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и обеспечить комфортное проживание в ваших домах", - сообщил глава.

https://ria.ru/20250315/moskva-2005170451.html

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происшествия, ярославская область, россия