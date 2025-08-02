https://ria.ru/20250802/ukraina-2033039767.html

Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Орбан назвал условие наступления мира на Украине - РИА Новости, 03.08.2025

Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как все признают, что членство Украины в НАТО невозможно, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-02T23:08:00+03:00

2025-08-02T23:08:00+03:00

2025-08-03T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как все признают, что членство Украины в НАТО невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме."Мир наступит тогда, когда американцы, европейцы и украинцы признают тот факт, что Москва никогда не допустит, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России", — отметил он.При этом он подчеркнул, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию на Украине, поскольку "почти весь Евросоюз, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, фактически участвует в конфликте".В марте 2024 года венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу и поэтому недопустимо.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html

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