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Орбан назвал условие наступления мира на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 02.08.2025 (обновлено: 04:34 03.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033039767.html
Орбан назвал условие наступления мира на Украине
Орбан назвал условие наступления мира на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
Орбан назвал условие наступления мира на Украине
Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как все признают, что членство Украины в НАТО невозможно, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-02T23:08:00+03:00
2025-08-03T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
нато
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как все признают, что членство Украины в НАТО невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме."Мир наступит тогда, когда американцы, европейцы и украинцы признают тот факт, что Москва никогда не допустит, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России", — отметил он.При этом он подчеркнул, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию на Украине, поскольку "почти весь Евросоюз, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, фактически участвует в конфликте".В марте 2024 года венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу и поэтому недопустимо.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, нато, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Словакия
Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Орбан: мир на Украине настанет, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только после того, как все признают, что членство Украины в НАТО невозможно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на молодежном фестивале в Эстергоме.
«
"Мир наступит тогда, когда американцы, европейцы и украинцы признают тот факт, что Москва никогда не допустит, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России", — отметил он.
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При этом он подчеркнул, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию на Украине, поскольку "почти весь Евросоюз, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, фактически участвует в конфликте".
В марте 2024 года венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что приближение альянса к российским границам представляет собой угрозу и поэтому недопустимо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТОСловакия
 
 
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