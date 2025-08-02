Правительство Украины инициировало увольнение Гайдая с поста главы района
Правительство Украины инициировало увольнение Гайдая из-за коррупционной схемы
© Фото : Сергей Гайдай / TelegramСергей Гайдай
© Фото : Сергей Гайдай / Telegram
Сергей Гайдай. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Украины инициировало увольнение Сергея Гайдая с поста главы Мукачевской районной государственной администрации на фоне выявленной коррупционной схемы в закупках дронов для ВСУ, сообщила премьер страны Юлия Свириденко.
В субботу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании депутата Верховной Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
"Внеочередное заседание кабинета министров 2 августа: правительство решило направить (Зеленскому - ред.) проект распоряжения об освобождении от должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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