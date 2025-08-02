https://ria.ru/20250802/ukraina-2033030052.html

Омбудсмен: Киев отказывается принять 90 граждан, депортированных из России

Омбудсмен: Киев отказывается принять 90 граждан, депортированных из России - РИА Новости, 03.08.2025

Омбудсмен: Киев отказывается принять 90 граждан, депортированных из России

Киевские власти отказывается принять около 90 граждан Украины, депортированных из России и находящихся на КПП Верхний Ларс у границы с Грузией, сообщила... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-02T20:58:00+03:00

2025-08-02T20:58:00+03:00

2025-08-03T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киевские власти отказывается принять около 90 граждан Украины, депортированных из России и находящихся на КПП Верхний Ларс у границы с Грузией, сообщила харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале российской администрации Харьковской области."Граждане Украины, брошенные на произвол судьбы, содержатся в сыром, душном подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до риска развития тяжелых заболеваний, включая открытую форму туберкулеза. <…> Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент", — говорится в публикации.По словам Колесник-Лавинской, эти граждане Украины оказались в "недостойном человека" положении. Отмечается, что среди них есть и жители Харьковской области.В администрации добавили, что Грузия отказывается принимать этих граждан без гарантий транзита на Украину, а Молдавия с июля 2025 года закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов.Ранее 7 июля украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Глава российской делегации Владимир Мединский призывал Киев выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, дав шанс вернуться пленным домой и позволив семьям погибших украинских военных по-человечески похоронить своих близких.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html

https://ria.ru/20250802/budanov-2032987621.html

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в мире, украина, харьковская область, россия, виктория колесник-лавинская, владимир мединский, грузия