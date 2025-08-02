На Украине выявили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА
НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ
Здание Верховной рады Украины в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании депутата Верховной Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие.
В НАБУ имени задержанного парламентария не называют, по данным украинского издания "Страна.ua", речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове.
"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие национальной гвардии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Согласно материалам дела, обвиняемые заключали госконтракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам, при этом до 30% от суммы контрактов возвращалось участникам схемы в виде неправомерной выгоды. Задержаны четыре человека, чьи имена не указываются.
Позже издание "Украинская правда" , ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета..