https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018429.html

В Николаевской области прогремело несколько взрывов

В Николаевской области прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 02.08.2025

В Николаевской области прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:55:00+03:00

2025-08-02T18:55:00+03:00

2025-08-02T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на 18.42 (совпадает с мск) звучит по всей территории страны. "В Николаевской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всему государству. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html

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в мире, николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины