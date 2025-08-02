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В Николаевской области прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018429.html
В Николаевской области прогремело несколько взрывов
В Николаевской области прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 02.08.2025
В Николаевской области прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:55:00+03:00
2025-08-02T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на 18.42 (совпадает с мск) звучит по всей территории страны. "В Николаевской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всему государству. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html
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в мире, николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области прогремело несколько взрывов

В Николаевской области Украины прогремело несколько взрывов

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Николаевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на 18.42 (совпадает с мск) звучит по всей территории страны.
Николаевской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всему государству. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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