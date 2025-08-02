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В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата - РИА Новости, 02.08.2025
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18:52 02.08.2025 (обновлено: 19:17 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018205.html
В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата
В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата - РИА Новости, 02.08.2025
В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата
Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата в Виннице, сообщила пресс-служба силовиков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:52:00+03:00
2025-08-02T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата в Виннице, сообщила пресс-служба силовиков. &quot;По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное дело &lt;...&gt; по статье &quot;Захват государственных или общественных зданий и сооружений&quot;. Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к данному преступлению, задержаны&quot;, — говорится в заявлении. Утверждается, что к военкомату пришли около 80 человек, требуя "отпустить мужчину, которого военные доставили как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы". Некоторые из них повредили ворота и проникли на территорию учреждения. Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250802/voenkomat-2032973630.html
https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html
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в мире, винница, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Винница, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата

Полиция Украины возбудила дело против участников протеста у военкомата в Виннице

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата в Виннице, сообщила пресс-служба силовиков.

По информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.

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"По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное дело <...> по статье "Захват государственных или общественных зданий и сооружений". Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к данному преступлению, задержаны", — говорится в заявлении.

Утверждается, что к военкомату пришли около 80 человек, требуя "отпустить мужчину, которого военные доставили как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы". Некоторые из них повредили ворота и проникли на территорию учреждения.
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Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
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