https://ria.ru/20250802/ukraina-2033018205.html

В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата

В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата - РИА Новости, 02.08.2025

В Виннице завели дело против участников протеста у военкомата

Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата в Виннице, сообщила пресс-служба силовиков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:52:00+03:00

2025-08-02T18:52:00+03:00

2025-08-02T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело против участников протеста у здания военкомата в Виннице, сообщила пресс-служба силовиков. "По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное дело <...> по статье "Захват государственных или общественных зданий и сооружений". Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к данному преступлению, задержаны", — говорится в заявлении. Утверждается, что к военкомату пришли около 80 человек, требуя "отпустить мужчину, которого военные доставили как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы". Некоторые из них повредили ворота и проникли на территорию учреждения. Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250802/voenkomat-2032973630.html

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032992552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, винница, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины