https://ria.ru/20250802/ukraina-2033016384.html

В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией

В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией - РИА Новости, 02.08.2025

В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией

Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:37:00+03:00

2025-08-02T18:37:00+03:00

2025-08-02T18:46:00+03:00

в мире

украина

россия

великобритания

николай патрушев

кир стармер

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на Украине, внесен в Верховную раду, свидетельствует база данных украинского парламента. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Российской газете" отмечал, что "пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", а заключением соглашения о "столетнем партнерстве" "Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины". "Проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией был получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента", - следует из карточки законопроекта на сайте Рады. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847761.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, николай патрушев, кир стармер, верховная рада украины