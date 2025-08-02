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В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией - РИА Новости, 02.08.2025
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18:37 02.08.2025 (обновлено: 18:46 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033016384.html
В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией
В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией - РИА Новости, 02.08.2025
В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией
Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:37:00+03:00
2025-08-02T18:46:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на Украине, внесен в Верховную раду, свидетельствует база данных украинского парламента. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Российской газете" отмечал, что "пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", а заключением соглашения о "столетнем партнерстве" "Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины". "Проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией был получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента", - следует из карточки законопроекта на сайте Рады. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
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в мире, украина, россия, великобритания, николай патрушев, кир стармер, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Николай Патрушев, Кир Стармер, Верховная Рада Украины
В Раду внесли проект о "столетнем партнерстве" с Британией

В Раду внесли законопроект о ратификации столетнего партнерства с Британией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Законопроект о ратификации "столетнего партнерства" с Великобританией, предусматривающий военное сотрудничество и проработку вопроса о размещении военных баз на Украине, внесен в Верховную раду, свидетельствует база данных украинского парламента.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее в интервью "Российской газете" отмечал, что "пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", а заключением соглашения о "столетнем партнерстве" "Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины".
"Проект закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией был получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента", - следует из карточки законопроекта на сайте Рады.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
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