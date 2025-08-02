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"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 02.08.2025
"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
Западные СМИ наконец-то признали преимущество российской армии в зоне спецоперации на Украине, пишет Steigan. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:26:00+03:00
2025-08-02T15:26:00+03:00
2025-08-02T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Западные СМИ наконец-то признали преимущество российской армии в зоне спецоперации на Украине, пишет Steigan."Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о "ничтожно малых" успехах", — говорится в материале.Как отмечает издание, телеканал CNN признал, что эти якобы скромные успехи российской армии стремительно накапливаются, а тон газеты Telegraph в последнее время "также не внушает Украине оптимизма".В пятницу издание Telegraph признало, что российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения. В статье с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.Ранее, в июле, CNN сообщил, что украинский военный с позывным Музыкант в интервью телеканалу признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации.Минобороны России сообщало в пятницу, что подразделения Южной группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за минувшую неделю.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
Steigan: западные СМИ признали преимущество России в ходе СВО