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На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские"
На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские" - РИА Новости, 02.08.2025
На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские"
Во Львове во время реконструкции площади вырубили 70 деревьев из-за того, что они "советские", пишут украинские СМИ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Во Львове во время реконструкции площади вырубили 70 деревьев из-за того, что они "советские", пишут украинские СМИ."Он (мэр Владимир Ременяк. — Прим. ред.) отметил, что эти деревья были посажены в советское время без надобности", — говорится в сообщении.Отмечается, что деревья вырубили в рамках сотрудничества с Польшей по проекту, 60% которого финансирует Евросоюз.На Украине в 2015 году приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего начали сносить памятники, связанные с советской историей, и переименовывать улицы. В последнее время украинские власти борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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украина, в мире, львов, польша
Украина, В мире, Львов, Польша
На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские"
Во Львове вырубили 70 деревьев, назвав их советскими