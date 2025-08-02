https://ria.ru/20250802/ukraina-2032981886.html

На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские"

На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские" - РИА Новости, 02.08.2025

На Украине вырубили деревья из-за того, что они "советские"

Во Львове во время реконструкции площади вырубили 70 деревьев из-за того, что они "советские", пишут украинские СМИ. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:20:00+03:00

2025-08-02T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Во Львове во время реконструкции площади вырубили 70 деревьев из-за того, что они "советские", пишут украинские СМИ."Он (мэр Владимир Ременяк. — Прим. ред.) отметил, что эти деревья были посажены в советское время без надобности", — говорится в сообщении.Отмечается, что деревья вырубили в рамках сотрудничества с Польшей по проекту, 60% которого финансирует Евросоюз.На Украине в 2015 году приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего начали сносить памятники, связанные с советской историей, и переименовывать улицы. В последнее время украинские власти борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032962238.html

https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html

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