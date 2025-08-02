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В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - РИА Новости, 02.08.2025
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12:54 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032979577.html
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - РИА Новости, 02.08.2025
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:54:00+03:00
2025-08-02T12:54:00+03:00
в мире
россия
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. "Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель. Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам

NI: США нужно прекратить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией

© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт.
"Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Вчера, 09:08
Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
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Вчера, 11:46
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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