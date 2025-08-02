https://ria.ru/20250802/ukraina-2032979577.html

В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам

В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - РИА Новости, 02.08.2025

В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам

США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:54:00+03:00

2025-08-02T12:54:00+03:00

2025-08-02T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. "Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель. Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html

https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032973285.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций