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В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - РИА Новости, 02.08.2025
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:54:00+03:00
2025-08-02T12:54:00+03:00
2025-08-02T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. "Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель. Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
NI: США нужно прекратить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией