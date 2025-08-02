https://ria.ru/20250802/ukraina-2032962238.html
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины - РИА Новости, 02.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:47:00+03:00
2025-08-02T09:47:00+03:00
2025-08-02T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029698424_0:112:1000:675_1920x0_80_0_0_c090ff393b62b6b5edfb1a8c82e00949.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan."Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором", — говорится в материале.По словам автора, подобные видеоролики говорят о том, что государство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению. Эта реальность резко контрастирует с официальной версией о единстве нации в конфликте, добавил он.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032930707.html
https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029698424_0:19:1000:769_1920x0_80_0_0_7ad8987110ded7cf8e49e53a3ee734ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
Steigan: кадры мобилизации показывают, что украинцы считают призыв приговором
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan
.
"Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором", — говорится в материале.
По словам автора, подобные видеоролики говорят о том, что государство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению. Эта реальность резко контрастирует с официальной версией о единстве нации в конфликте, добавил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.