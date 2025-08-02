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"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 02.08.2025 (обновлено: 16:29 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032962238.html
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины - РИА Новости, 02.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины
Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:47:00+03:00
2025-08-02T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan."Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором", — говорится в материале.По словам автора, подобные видеоролики говорят о том, что государство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению. Эта реальность резко контрастирует с официальной версией о единстве нации в конфликте, добавил он.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032930707.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины

Steigan: кадры мобилизации показывают, что украинцы считают призыв приговором

© Кадр видео из соцсетейПример кадров силовой мобилизации на Украине
Пример кадров силовой мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пример кадров силовой мобилизации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan.
"Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором", — говорится в материале.
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По словам автора, подобные видеоролики говорят о том, что государство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению. Эта реальность резко контрастирует с официальной версией о единстве нации в конфликте, добавил он.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
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