https://ria.ru/20250802/ukraina-2032962238.html

"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины

"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины - РИА Новости, 02.08.2025

"Смертный приговор". На Западе сделали заявление из-за кадров с Украины

Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:47:00+03:00

2025-08-02T09:47:00+03:00

2025-08-02T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многочисленные кадры силовой мобилизации на Украине показывают, что украинцы считают призыв в ВСУ не патриотическим долгом, а приговором, пишет издание Steigan."Это свидетельствует о растущем сопротивлении среди украинцев, которые считают призыв не патриотическим долгом, а потенциальным смертным приговором", — говорится в материале.По словам автора, подобные видеоролики говорят о том, что государство не справляется с выполнением задач по мобилизации и прибегает к принуждению. Эта реальность резко контрастирует с официальной версией о единстве нации в конфликте, добавил он.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032930707.html

https://ria.ru/20250802/vinnitsa-2032954168.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире