https://ria.ru/20250802/ukraina-2032955153.html

В Черниговской области прогремел взрыв

В Черниговской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.08.2025

В Черниговской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:47:00+03:00

2025-08-02T08:47:00+03:00

2025-08-02T08:47:00+03:00

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черниговская область

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. "На Черниговщине (Черниговской области -ред.) слышен взрыв", - говорится сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее в субботу утром в Черниговской области, а также еще в семи регионах на северо-востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Варвара Скокшина

в мире, черниговская область, украина