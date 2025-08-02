https://ria.ru/20250802/ukraina-2032955153.html
В Черниговской области прогремел взрыв
В Черниговской области прогремел взрыв - РИА Новости, 02.08.2025
В Черниговской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:47:00+03:00
2025-08-02T08:47:00+03:00
2025-08-02T08:47:00+03:00
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черниговская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Черниговской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. "На Черниговщине (Черниговской области -ред.) слышен взрыв", - говорится сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее в субботу утром в Черниговской области, а также еще в семи регионах на северо-востоке Украины была объявлена воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина
В мире, Черниговская область, Украина
В Черниговской области прогремел взрыв
В Черниговской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги