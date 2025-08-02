https://ria.ru/20250802/ukraina-2032939428.html

В США назвали два сценария свержения Зеленского

В США назвали два сценария свержения Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025

В США назвали два сценария свержения Зеленского

В скором времени Владимира Зеленского попросят отказаться от власти, и кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от поставленных перед Украиной... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:59:00+03:00

2025-08-02T03:59:00+03:00

2025-08-02T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В скором времени Владимира Зеленского попросят отказаться от власти, и кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от поставленных перед Украиной целей, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу на YouTube.“Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского (Валерием. — Прим. ред.) Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон <…> Это одна из возможностей. Другой кандидат, которого поддержала бы Америка, отвечает совершенно другим требованиям. У американцев совершенно другая игра. Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он.Кроме того, Доктороу отметил, что кандидатура Умерова может привлекать американцев и из-за связей в США, заработанных во время проживания в Соединенных Штатах.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

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