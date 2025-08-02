https://ria.ru/20250802/ukraina-2032934993.html

"Будут стоять у Киева": на Украине призвали срочно заключить мир

"Будут стоять у Киева": на Украине призвали срочно заключить мир - РИА Новости, 02.08.2025

"Будут стоять у Киева": на Украине призвали срочно заключить мир

Украине необходимо подписать мир с Россией до этой зимы, если она боится окружения Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 02.08.2025

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украине необходимо подписать мир с Россией до этой зимы, если она боится окружения Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Там одна тоже выступила: “Вот будут (вооруженные силы России. — Прим. ред.) стоять зимой у Киева”. Так подписывайте мирное соглашение. Если у вас такие уже настроения, что вы видите: люди не хотят идти на бойню, это не в их интересах <…> Люди не хотят воевать за чужие интересы”, —сказал он.Как считает Соскин, сейчас киевский режим заботится не о благополучии своих граждан, которых отправляют на убой, а о собственном обогащении.В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

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олег соскин, владимир путин, леонид кучма, киев, россия, украина, в мире