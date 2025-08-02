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Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда привезли мобилизованных - РИА Новости, 02.08.2025
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00:56 02.08.2025 (обновлено: 09:29 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032930707.html
Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда привезли мобилизованных
Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда привезли мобилизованных - РИА Новости, 02.08.2025
Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда привезли мобилизованных
Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:56:00+03:00
2025-08-02T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации, передает агентство УНИАН со ссылкой на местные паблики."В Виннице женщины штурмуют стадион, куда утром привезли около сотни мужчин - вероятно, для мобилизационных мероприятий... С утра на территорию стадиона "Локомотив" якобы представители ТЦК привезли около 100 мужчин. Сейчас возле объекта началась давка и драка - собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщается о выбитых воротах", — говорится в сообщении.На месте заметили по меньшей мере 11 полицейских машин, уже начались задержания, отмечает агентство.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html
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винница, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Винница, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда привезли мобилизованных

Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда работники ТЦК привезли сотню мужчин

Задержание на акции протеста против ТЦК в Виннице. Кадр видео из соцсетей
Задержание на акции протеста против ТЦК в Виннице. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Задержание на акции протеста против ТЦК в Виннице. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Женщины штурмуют стадион в Виннице, куда утром представители ТЦК привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации, передает агентство УНИАН со ссылкой на местные паблики.
Виннице женщины штурмуют стадион, куда утром привезли около сотни мужчин - вероятно, для мобилизационных мероприятий... С утра на территорию стадиона "Локомотив" якобы представители ТЦК привезли около 100 мужчин. Сейчас возле объекта началась давка и драка - собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщается о выбитых воротах", — говорится в сообщении.
Велосипед - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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На месте заметили по меньшей мере 11 полицейских машин, уже начались задержания, отмечает агентство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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