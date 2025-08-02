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Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор - РИА Новости, 02.08.2025
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09:40 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/uglerod-2032961366.html
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор - РИА Новости, 02.08.2025
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор
Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:40:00+03:00
2025-08-02T09:40:00+03:00
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
владимир путин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом глава региона сообщил на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект". "Поручение президента выполнено досрочно. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности первой из российских регионов. При этом валовой региональный продукт вырос на 30%, регион поднялся на 4 строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности. При росте экономики сократились объемы выбросов парниковых газов", - цитирует пресс-служба правительства региона Валерия Лимаренко. Сахалинская область является первым регионом в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов.
https://ria.ru/20250731/solntse-2032728877.html
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сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин
Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор

Лимаренко: Сахалинская область первой достигла углеродной нейтральности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко.
Об этом глава региона сообщил на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".
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"Поручение президента выполнено досрочно. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности первой из российских регионов. При этом валовой региональный продукт вырос на 30%, регион поднялся на 4 строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности. При росте экономики сократились объемы выбросов парниковых газов", - цитирует пресс-служба правительства региона Валерия Лимаренко.
Сахалинская область является первым регионом в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов.
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Сахалинская областьРоссияВалерий ЛимаренкоВладимир Путин
 
 
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