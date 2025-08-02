https://ria.ru/20250802/uglerod-2032961366.html

Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор

Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор - РИА Новости, 02.08.2025

Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор

Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:40:00+03:00

2025-08-02T09:40:00+03:00

2025-08-02T09:40:00+03:00

сахалинская область

россия

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом глава региона сообщил на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект". "Поручение президента выполнено досрочно. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности первой из российских регионов. При этом валовой региональный продукт вырос на 30%, регион поднялся на 4 строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности. При росте экономики сократились объемы выбросов парниковых газов", - цитирует пресс-служба правительства региона Валерия Лимаренко. Сахалинская область является первым регионом в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20250731/solntse-2032728877.html

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сахалинская область

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сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин