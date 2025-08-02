https://ria.ru/20250802/uglerod-2032961366.html
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор - РИА Новости, 02.08.2025
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор
Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:40:00+03:00
2025-08-02T09:40:00+03:00
2025-08-02T09:40:00+03:00
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_0:73:3112:1823_1920x0_80_0_0_7c7ca25fafb0cd09190609c98baf9828.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Сахалинская область первой в стране досрочно, на год ранее запланированного срока, достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом глава региона сообщил на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект". "Поручение президента выполнено досрочно. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности первой из российских регионов. При этом валовой региональный продукт вырос на 30%, регион поднялся на 4 строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности. При росте экономики сократились объемы выбросов парниковых газов", - цитирует пресс-служба правительства региона Валерия Лимаренко. Сахалинская область является первым регионом в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов.
https://ria.ru/20250731/solntse-2032728877.html
https://ria.ru/20250801/ekologiya-2032891430.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_392e1c049c6ac90d39fba2669e439533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, россия, валерий лимаренко, владимир путин
Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко, Владимир Путин
Сахалинская область достигла углеродной нейтральности, заявил губернатор
Лимаренко: Сахалинская область первой достигла углеродной нейтральности