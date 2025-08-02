https://ria.ru/20250802/tyumen-2033040973.html

Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"

Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы" - РИА Новости, 03.08.2025

Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"

Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-02T23:25:00+03:00

2025-08-02T23:25:00+03:00

2025-08-03T09:29:00+03:00

надежные люди

тюмень

россия

олег газманов

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033059969_0:0:1898:1067_1920x0_80_0_0_5fd03abf8f1247e0bbbd3b3d7ed68cf2.jpg

ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он перечислил деньги на городской благотворительный счет. "Дорогие наши воины, наши защитники Отечества! Недавно я побывал в Тюмени, в вашем родном городе. Свой концерт я посвятил не только дню рождения Тюмени, но и каждому из вас. Узнав о акции "Квадрокоптеры для победы", я решил присоединиться. И теперь купленный мною дрон отправляется к вам. Желаю вам поскорее вернуться домой, здоровыми и невредимыми. Ждем вас с победой, друзья!" - говорит Олег Газманов в видеообращении к бойцам, им поделился глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.Афанасьев пояснил, что акция по сбору средств на дроны прошла в рамках акции "Тюмень для победы" на праздничных площадках Дня города. В ней поучаствовали тысячи людей - волонтеры, муниципальные учреждения и администрация города, спортсмены, предприятия, артисты и известные личности. Газманов об акции узнал во время своего концерта в Тюмени и тоже перечислил средства на приобретение дрона. В общей сложности собранных денег хватило не только на покупку квадрокоптеров, но и на детекторы дронов, и средства защиты от беспилотников.

https://ria.ru/20250801/svo-2032810213.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюмень, россия, олег газманов, спецоперация