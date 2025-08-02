Рейтинг@Mail.ru
Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы" - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
23:25 02.08.2025 (обновлено: 09:29 03.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tyumen-2033040973.html
Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы" - РИА Новости, 03.08.2025
Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-02T23:25:00+03:00
2025-08-03T09:29:00+03:00
надежные люди
тюмень
россия
олег газманов
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033059969_0:0:1898:1067_1920x0_80_0_0_5fd03abf8f1247e0bbbd3b3d7ed68cf2.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он перечислил деньги на городской благотворительный счет. &quot;Дорогие наши воины, наши защитники Отечества! Недавно я побывал в Тюмени, в вашем родном городе. Свой концерт я посвятил не только дню рождения Тюмени, но и каждому из вас. Узнав о акции &quot;Квадрокоптеры для победы&quot;, я решил присоединиться. И теперь купленный мною дрон отправляется к вам. Желаю вам поскорее вернуться домой, здоровыми и невредимыми. Ждем вас с победой, друзья!&quot; - говорит Олег Газманов в видеообращении к бойцам, им поделился глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.Афанасьев пояснил, что акция по сбору средств на дроны прошла в рамках акции "Тюмень для победы" на праздничных площадках Дня города. В ней поучаствовали тысячи людей - волонтеры, муниципальные учреждения и администрация города, спортсмены, предприятия, артисты и известные личности. Газманов об акции узнал во время своего концерта в Тюмени и тоже перечислил средства на приобретение дрона. В общей сложности собранных денег хватило не только на покупку квадрокоптеров, но и на детекторы дронов, и средства защиты от беспилотников.
https://ria.ru/20250801/svo-2032810213.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033059969_234:0:1657:1067_1920x0_80_0_0_4a8dfc4619bbc8b032bda7e091399712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, россия, олег газманов, спецоперация
Надежные люди, Тюмень, Россия, Олег Газманов, Спецоперация

Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"

© Максим Афанасьев/TelegramНародный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции Тюмень для победы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Максим Афанасьев/Telegram
Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он перечислил деньги на городской благотворительный счет.
«

"Дорогие наши воины, наши защитники Отечества! Недавно я побывал в Тюмени, в вашем родном городе. Свой концерт я посвятил не только дню рождения Тюмени, но и каждому из вас. Узнав о акции "Квадрокоптеры для победы", я решил присоединиться. И теперь купленный мною дрон отправляется к вам. Желаю вам поскорее вернуться домой, здоровыми и невредимыми. Ждем вас с победой, друзья!" - говорит Олег Газманов в видеообращении к бойцам, им поделился глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Афанасьев пояснил, что акция по сбору средств на дроны прошла в рамках акции "Тюмень для победы" на праздничных площадках Дня города. В ней поучаствовали тысячи людей - волонтеры, муниципальные учреждения и администрация города, спортсмены, предприятия, артисты и известные личности. Газманов об акции узнал во время своего концерта в Тюмени и тоже перечислил средства на приобретение дрона. В общей сложности собранных денег хватило не только на покупку квадрокоптеров, но и на детекторы дронов, и средства защиты от беспилотников.
Десять автомобилей с гуманитарным грузом в войсковые части - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Десять автомобилей с гумпомощью отправили в зону СВО из Кировской области
1 августа, 13:10
 
Надежные людиТюменьРоссияОлег ГазмановСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала