Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
© Максим Афанасьев/TelegramНародный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы"
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов принял участие в акции "Тюмень для победы", узнав на концерте в честь Дня города о сборе средств на покупку квадрокотеров, он перечислил деньги на городской благотворительный счет.
«
"Дорогие наши воины, наши защитники Отечества! Недавно я побывал в Тюмени, в вашем родном городе. Свой концерт я посвятил не только дню рождения Тюмени, но и каждому из вас. Узнав о акции "Квадрокоптеры для победы", я решил присоединиться. И теперь купленный мною дрон отправляется к вам. Желаю вам поскорее вернуться домой, здоровыми и невредимыми. Ждем вас с победой, друзья!" - говорит Олег Газманов в видеообращении к бойцам, им поделился глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
Афанасьев пояснил, что акция по сбору средств на дроны прошла в рамках акции "Тюмень для победы" на праздничных площадках Дня города. В ней поучаствовали тысячи людей - волонтеры, муниципальные учреждения и администрация города, спортсмены, предприятия, артисты и известные личности. Газманов об акции узнал во время своего концерта в Тюмени и тоже перечислил средства на приобретение дрона. В общей сложности собранных денег хватило не только на покупку квадрокоптеров, но и на детекторы дронов, и средства защиты от беспилотников.