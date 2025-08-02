https://ria.ru/20250802/turtsija-2033038245.html
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы - РИА Новости, 02.08.2025
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:43:00+03:00
2025-08-02T22:43:00+03:00
2025-08-02T22:43:00+03:00
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. Ранее метеорологи предупредили о ливнях в турецкой курортной Анталье, где, согласно прогнозам, может повыситься высота волн в море. "Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей", - передал телеканал. Сообщается, что в районе Топраклык вода скопилась на дороге из-за переполнения канализационного колодца, некоторые дома и рабочие места были затоплены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денизли (провинция), турция, анталья (провинция)
В мире, Денизли (провинция), Турция, Анталья (провинция)
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
В турецком городе Денизли ливни затопили дома, рабочие места, подземные переходы