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В Турции ливни затопили дома и подземные переходы - РИА Новости, 02.08.2025
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22:43 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/turtsija-2033038245.html
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы - РИА Новости, 02.08.2025
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:43:00+03:00
2025-08-02T22:43:00+03:00
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денизли (провинция)
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. Ранее метеорологи предупредили о ливнях в турецкой курортной Анталье, где, согласно прогнозам, может повыситься высота волн в море. "Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей", - передал телеканал. Сообщается, что в районе Топраклык вода скопилась на дороге из-за переполнения канализационного колодца, некоторые дома и рабочие места были затоплены.
https://ria.ru/20250802/antalja-2033018594.html
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В мире, Денизли (провинция), Турция, Анталья (провинция)
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы

В турецком городе Денизли ливни затопили дома, рабочие места, подземные переходы

© AP Photo / Dia Images / Ali Can ZerayНаводнение в Турции
Наводнение в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Dia Images / Ali Can Zeray
Наводнение в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber.
Ранее метеорологи предупредили о ливнях в турецкой курортной Анталье, где, согласно прогнозам, может повыситься высота волн в море.
«
"Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей", - передал телеканал.
Сообщается, что в районе Топраклык вода скопилась на дороге из-за переполнения канализационного колодца, некоторые дома и рабочие места были затоплены.
Волны - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
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В миреДенизли (провинция)ТурцияАнталья (провинция)
 
 
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