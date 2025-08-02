https://ria.ru/20250802/turtsija-2033038245.html

В Турции ливни затопили дома и подземные переходы

В Турции ливни затопили дома и подземные переходы - РИА Новости, 02.08.2025

В Турции ливни затопили дома и подземные переходы

Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:43:00+03:00

2025-08-02T22:43:00+03:00

2025-08-02T22:43:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Дома, рабочие места и подземные переходы затопило в результате ливней в городе Денизли, на юго-западе Турции, передал телеканал TRT Haber. Ранее метеорологи предупредили о ливнях в турецкой курортной Анталье, где, согласно прогнозам, может повыситься высота волн в море. "Ливень, начавшийся в вечерние часы в центре города, негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. В результате ливня подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей", - передал телеканал. Сообщается, что в районе Топраклык вода скопилась на дороге из-за переполнения канализационного колодца, некоторые дома и рабочие места были затоплены.

https://ria.ru/20250802/antalja-2033018594.html

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Наталья Макарова

в мире, денизли (провинция), турция, анталья (провинция)