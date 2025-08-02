https://ria.ru/20250802/turtsija-2032955922.html

В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*

В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ* - РИА Новости, 02.08.2025

В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*

Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:06:00+03:00

2025-08-02T09:06:00+03:00

2025-08-02T09:06:00+03:00

в мире

россия

турция

адана (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_0:130:5000:2943_1920x0_80_0_0_7fcd9fa8d82350e96c9b7e9db1181aaa.jpg

АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая. "В ходе операций, организованных нашей жандармерией против террористической организации ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации) в 14 провинциях, были арестованы 26 подозреваемых. Подозреваемые, арестованные в ходе операций, проведенных в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване, были признаны членами террористической организации ДАЕШ, ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией", - сообщил он в соцсети Х. В результате операций было изъято множество организационных документов и цифровых материалов.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

россия

турция

адана (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, адана (провинция)