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В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ* - РИА Новости, 02.08.2025
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09:06 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/turtsija-2032955922.html
В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*
В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ* - РИА Новости, 02.08.2025
В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*
Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:06:00+03:00
2025-08-02T09:06:00+03:00
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая. "В ходе операций, организованных нашей жандармерией против террористической организации ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации) в 14 провинциях, были арестованы 26 подозреваемых. Подозреваемые, арестованные в ходе операций, проведенных в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване, были признаны членами террористической организации ДАЕШ, ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией", - сообщил он в соцсети Х. В результате операций было изъято множество организационных документов и цифровых материалов.* Запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, россия, турция, адана (провинция)
В мире, Россия, Турция, Адана (провинция)
В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*

В 14 турецких провинциях задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая.
"В ходе операций, организованных нашей жандармерией против террористической организации ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации) в 14 провинциях, были арестованы 26 подозреваемых. Подозреваемые, арестованные в ходе операций, проведенных в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване, были признаны членами террористической организации ДАЕШ, ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией", - сообщил он в соцсети Х.
В результате операций было изъято множество организационных документов и цифровых материалов.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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