В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*
В 14 турецких провинциях задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях республики против членов ИГ*, задержаны 26 подозреваемых, сообщил глава МВД Али Ерликая.
"В ходе операций, организованных нашей жандармерией против террористической организации ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации) в 14 провинциях, были арестованы 26 подозреваемых. Подозреваемые, арестованные в ходе операций, проведенных в Адане, Аксарае, Анкаре, Бурдуре, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Стамбуле, Кахраманмараше, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване, были признаны членами террористической организации ДАЕШ, ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией", - сообщил он в соцсети Х.
В результате операций было изъято множество организационных документов и цифровых материалов.
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