Турция хочет привлечь в страну 80 миллионов туристов в год
Турция хочет попасть в мировую тройку и привлечь в страну 80 миллионов туристов
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Турции необходимо привлечь в страну восемьдесят миллионов туристов в год, чтобы попасть в мировую тройку, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
Эрсой ранее объявил, что Турция приняла 26 миллионов 389 тысяч посетителей за первые 6 месяцев 2025 года и побила рекорд, получив за этот период прибыль в 25,8 миллиарда долларов.
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"Мы занимали 8-е место в мире среди стран, принимающих больше всего туристов. Благодаря нашим многолетним усилиям мы поднялись на 4-е место в мире. Конечно, наши конкуренты не сидят сложа руки. Ведь теперь это коммерческая борьба. Это всемирная борьба за туристический пирог. Чтобы занять третье место, нам нужно принять более 80 миллионов туристов", - приводит слова министра газета Hürriyet.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллиона), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии.
Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.