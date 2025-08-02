https://ria.ru/20250802/turtsija-2032950862.html

Турция хочет привлечь в страну 80 миллионов туристов в год

Турция хочет привлечь в страну 80 миллионов туристов в год - РИА Новости, 02.08.2025

Турция хочет привлечь в страну 80 миллионов туристов в год

Турции необходимо привлечь в страну восемьдесят миллионов туристов в год, чтобы попасть в мировую тройку, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:49:00+03:00

2025-08-02T07:49:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Турции необходимо привлечь в страну восемьдесят миллионов туристов в год, чтобы попасть в мировую тройку, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Эрсой ранее объявил, что Турция приняла 26 миллионов 389 тысяч посетителей за первые 6 месяцев 2025 года и побила рекорд, получив за этот период прибыль в 25,8 миллиарда долларов. "Мы занимали 8-е место в мире среди стран, принимающих больше всего туристов. Благодаря нашим многолетним усилиям мы поднялись на 4-е место в мире. Конечно, наши конкуренты не сидят сложа руки. Ведь теперь это коммерческая борьба. Это всемирная борьба за туристический пирог. Чтобы занять третье место, нам нужно принять более 80 миллионов туристов", - приводит слова министра газета Hürriyet. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллиона), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии. Турция получила от туризма в 2024 году более 61 миллиарда долларов, это рекордный показатель. Тогда страну посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей граждан Турции. Граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html

https://ria.ru/20250726/turizm-2031636831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, германия, великобритания, новости - туризм, туризм