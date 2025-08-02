https://ria.ru/20250802/trevoga-2033035872.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2025

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:19:00+03:00

2025-08-02T22:19:00+03:00

2025-08-02T22:19:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более часа, в Черниговской области - сорок минут. В 21.30 (совпадает с мск) тревогу объявили в Харьковской области, спустя десять минут тревога расширилась на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

сумская область

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины