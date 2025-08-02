https://ria.ru/20250802/trevoga-2032948029.html

В Мордовии отменили режим беспилотной опасности

В Мордовии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.08.2025

В Мордовии отменили режим беспилотной опасности

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:13:00+03:00

2025-08-02T07:13:00+03:00

2025-08-02T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика мордовия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.19 мск, она длилась пять с половиной часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика мордовия