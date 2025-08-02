https://ria.ru/20250802/trevoga-2032948029.html
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.08.2025
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:13:00+03:00
2025-08-02T07:13:00+03:00
2025-08-02T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.19 мск, она длилась пять с половиной часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности, она длилась более пяти часов