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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена на территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:01:00+03:00
2025-08-02T07:01:00+03:00
2025-08-02T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена на территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 0.15 мск, на длилась шесть с половиной часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность, она длилась более шести часов