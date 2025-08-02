https://ria.ru/20250802/trevoga-2032947316.html
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2025
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:58:00+03:00
2025-08-02T06:58:00+03:00
2025-08-02T06:58:00+03:00
безопасность
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, информирует приложение МЧС РФ. Опасность была объявлена в 0.23 мск, она длилась около шести часов. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу, она длилась более шести часов