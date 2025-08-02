https://ria.ru/20250802/trevoga-2032929466.html

В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА

В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025

В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:39:00+03:00

2025-08-02T00:39:00+03:00

2025-08-02T00:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС региона в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского муниципального района, Добринского муниципального района, Хлевенского муниципального района, Усманского муниципального района", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность