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В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:39:00+03:00
2025-08-02T00:39:00+03:00
2025-08-02T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС региона в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского муниципального района, Добринского муниципального района, Хлевенского муниципального района, Усманского муниципального района", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецке объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецке и Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки БПЛА