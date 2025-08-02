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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:28:00+03:00
2025-08-02T00:28:00+03:00
2025-08-02T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили воздушную опасность
На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность