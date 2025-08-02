https://ria.ru/20250802/tramp-2033021365.html

Сенат США отложил решение по санкциям против России, узнал The Hill

Сенат США отложил решение по санкциям против России, узнал The Hill - РИА Новости, 03.08.2025

Сенат США отложил решение по санкциям против России, узнал The Hill

Сенат США не примет до конца лета законопроект, предусматривающий ужесточение режима антироссийских санкций, пишет The Hill. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-02T19:29:00+03:00

2025-08-02T19:29:00+03:00

2025-08-03T03:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сенат США не примет до конца лета законопроект, предусматривающий ужесточение режима антироссийских санкций, пишет The Hill."Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России. <…> И хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, в конечном итоге они передали решение этого вопроса в руки (американского президента Дональда. — Прим. ред.) Трампа, по крайней мере на лето", — сообщается в публикации.Как отмечается в публикации, "демократы выражали скептицизм" относительно того, что глава Белого дома на самом деле перейдет к таким мерам в отношении России.Рабочая сессия Сената США завершается в начале августа. После этого политики разъезжаются по своим штатам и приступают к работе там. Снова вернуться к заседаниям они смогут не раньше начала сентября.Сегодня ранее американский президент в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент Владимир Путин умеет их обходить.Во вторник Трамп объявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250802/tramp-2033017085.html

https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html

https://ria.ru/20250802/tramp-2032940585.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, санкции в отношении россии