Сенат США отложил решение по санкциям против России, узнал The Hill
The Hill: сенат США не примет закон о санкциях против России до конца лета
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сенат США не примет до конца лета законопроект, предусматривающий ужесточение режима антироссийских санкций, пишет The Hill.
"Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России. <…> И хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, в конечном итоге они передали решение этого вопроса в руки (американского президента Дональда. — Прим. ред.) Трампа, по крайней мере на лето", — сообщается в публикации.
Как отмечается в публикации, "демократы выражали скептицизм" относительно того, что глава Белого дома на самом деле перейдет к таким мерам в отношении России.
Рабочая сессия Сената США завершается в начале августа. После этого политики разъезжаются по своим штатам и приступают к работе там. Снова вернуться к заседаниям они смогут не раньше начала сентября.
Сегодня ранее американский президент в интервью телеканалу Newsmax заявил, что готов ввести санкции против России, если не будет достигнуто перемирие с Украиной, но президент Владимир Путин умеет их обходить.
Во вторник Трамп объявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.