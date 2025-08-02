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"Гораздо важнее". На Западе указали на одну деталь в ультиматуме Трампа - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 02.08.2025 (обновлено: 19:32 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2033017085.html
"Гораздо важнее". На Западе указали на одну деталь в ультиматуме Трампа
"Гораздо важнее". На Западе указали на одну деталь в ультиматуме Трампа - РИА Новости, 02.08.2025
"Гораздо важнее". На Западе указали на одну деталь в ультиматуме Трампа
Действия лидера Белого дома Дональда Трампа говорят о большем, нежели его публичные заявления, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T18:43:00+03:00
2025-08-02T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действия лидера Белого дома Дональда Трампа говорят о большем, нежели его публичные заявления, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube."Трамп снова отправляет (спецпосланника президента США Стива — Прим. ред.) Уиткоффа в Москву. &lt;…&gt; Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ", — считает он.Эксперт также выразил уверенность в том, что несмотря на все заявления американского президента, он "продемонстрировал все признаки того, что прекрасно понимает важность российско-американских отношений".В четверг Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.Ранее во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032967165.html
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россия
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Украина
"Гораздо важнее". На Западе указали на одну деталь в ультиматуме Трампа

Крайнер: действия Трампа в отношении России гораздо важнее его заявлений

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Действия лидера Белого дома Дональда Трампа говорят о большем, нежели его публичные заявления, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.
"Трамп снова отправляет (спецпосланника президента США Стива — Прим. ред.) Уиткоффа в Москву. <…> Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ", — считает он.
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Вчера, 10:46
Эксперт также выразил уверенность в том, что несмотря на все заявления американского президента, он "продемонстрировал все признаки того, что прекрасно понимает важность российско-американских отношений".
В четверг Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Так политик ответил на вопрос про запланированный на 1 августа визит Уиткоффа в Израиль.
Ранее во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампУкраина
 
 
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