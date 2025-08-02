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Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями" - РИА Новости, 02.08.2025
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Американская Республиканская партия в социальной сети X выложила фотографию президента США Дональда Трампа на фоне советского автомобиля ВАЗ-2101. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:46:00+03:00
2025-08-02T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская Республиканская партия в социальной сети X выложила фотографию президента США Дональда Трампа на фоне советского автомобиля ВАЗ-2101."Большой прекрасный законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля", — говорится в публикации.На выложенной картинке американский лидер изображен на фоне желтой советской машины, а над ним расположена надпись "Возвращаем автомобилям былое величие".В июле Трамп подписал "большой красивый" бюджетный законопроект Белого дома, который существенно меняет повестку правительства.Закон сокращает федеральные расходы, дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в публикациях в своей соцсети отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на пять триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, жигули
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Жигули
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Республиканская партия США выложила фотографию Трампа с жигулями