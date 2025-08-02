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Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями" - РИА Новости, 02.08.2025
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10:46 02.08.2025 (обновлено: 16:22 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032967165.html
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями" - РИА Новости, 02.08.2025
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Американская Республиканская партия в социальной сети X выложила фотографию президента США Дональда Трампа на фоне советского автомобиля ВАЗ-2101. РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская Республиканская партия в социальной сети X выложила фотографию президента США Дональда Трампа на фоне советского автомобиля ВАЗ-2101.&quot;Большой прекрасный законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля&quot;, — говорится в публикации.На выложенной картинке американский лидер изображен на фоне желтой советской машины, а над ним расположена надпись "Возвращаем автомобилям былое величие".В июле Трамп подписал "большой красивый" бюджетный законопроект Белого дома, который существенно меняет повестку правительства.Закон сокращает федеральные расходы, дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в публикациях в своей соцсети отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на пять триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, жигули
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Жигули
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"

Республиканская партия США выложила фотографию Трампа с жигулями

© Фото : GOPИзображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : GOP
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская Республиканская партия в социальной сети X выложила фотографию президента США Дональда Трампа на фоне советского автомобиля ВАЗ-2101.
«

"Большой прекрасный законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля", — говорится в публикации.

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На выложенной картинке американский лидер изображен на фоне желтой советской машины, а над ним расположена надпись "Возвращаем автомобилям былое величие".
В июле Трамп подписал "большой красивый" бюджетный законопроект Белого дома, который существенно меняет повестку правительства.
Закон сокращает федеральные расходы, дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Против этого законопроекта выступил предприниматель Илон Маск, который в публикациях в своей соцсети отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Законопроект предполагает увеличение потолка государственного долга США на пять триллионов долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскЖигули
 
 
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