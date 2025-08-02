https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html

Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского

Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025

Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:08:00+03:00

2025-08-02T09:08:00+03:00

2025-08-02T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского", — указал он.Боуз подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032927720.html

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