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Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:08:00+03:00
2025-08-02T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского", — указал он.Боуз подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Киев
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Боуз: Трамп теперь получает информацию по Украине от режима Зеленского