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Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025
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09:08 02.08.2025 (обновлено: 14:04 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/tramp-2032956434.html
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:08:00+03:00
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в мире
украина
сша
дональд трамп
чей боуз
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.&quot;Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского&quot;, — указал он.Боуз подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, чей боуз, киев
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Киев
Журналист раскрыл, что случилось с Трампом из-за Зеленского

Боуз: Трамп теперь получает информацию по Украине от режима Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«

"Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского", — указал он.

Боуз подчеркнул, что украинская информация сильно искажает реальную ситуацию на поле боя.
Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Вчера, 00:17
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампЧей БоузКиев
 
 
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